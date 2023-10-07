Днепр-1 - Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ 07.10.2023

В субботу, 7 октября, программу десятого тура Украинской Премьер-лиги подхватят Днепр-1 и Верес.

Днепряне под руководством Юрия Максимова на данный момент в чемпионате имеют двухматчевую победную серию, ранее обыграв Зарю (1:0) и Металлист 1925 (1:0).

У ровненского коллектива дела идут далеко не так хорошо: в последних пяти матчах лишь одна победа и две ничьи.

Матч между Днепром-1 и Вересом пройдет в Днепре на Днепр-Арене. Стартовый свисток встречи запланирован на 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Верес

Трансляция поединка УПЛ между Днепром-1 и Вересом будет доступна в этой новости 7 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ на сезон-2023/24, а также турнирной таблицей чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!