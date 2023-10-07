ЛНЗ - Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ 07.10.2023

В субботу, 7 октября, состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ и Александрия.

После девяти сыгранных туров команды являются соседями по турнирной таблице.

Черкасский клуб идет двенадцатым, заработав восемь очков. Столько же очков и у александрийцев, которые расположились следом с худшей разницей забитых и пропущенных голов.

Матч между ЛНЗ и Александрией пройдет в Черкассах на Черкассы-Арене. Стартовый свисток встречи запланирован на 15:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ЛНЗ - Александрия

Трансляция поединка УПЛ между ЛНЗ и Александрией будет доступна в этой новости 7 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ на сезон-2023/24, а также списком лучших бомбардиров чемпионата Украины.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!