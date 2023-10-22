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Динамо - Днепр-1 0:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 21.10.2023

Вашему вниманию видео всех опасных эпизодов встречи.
Вчера, 20:53
Денис Попов / УПЛ
Денис Попов / УПЛ

В воскресенье, 22 октября, в рамках 11-го тура УПЛ Динамо принимало Днепр-1. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил Алексей Гуцуляк, отличившись на 13-й минуте игры.

После 11-ти туров Динамо идет на седьмом месте с 15-ю баллами, а Днепр-1 занимает шестую строчку, набрав 18 очков.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Статистика матча Динамо - Днепр-1 11-го тура чемпионата Украины

 Динамо - Днепр-1 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 6 - 8
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 6 - 6
Фолы: 11 - 10

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 46) - Бражко, Андриевский (Шапаренко, 65) - Шепелев (Бенито, 65), Буяльский, Волошин (Кабаев, 65) - Ванат (Царенко,82).

Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Каплиенко, 77) - Бабенко, Рубчинский - Гуцуляк (Танчик, 61), Пихаленок, Леднев - Филиппов (Маркос Андре, 65).

Предупреждения: Шепелев, 51, Бенито, 68 - Рубчинский, 21, Сарапий, 31, Гуцуляк, 40, Каплиенко, 90+4.

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