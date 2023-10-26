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"Кто это такой, бл**ь?": Полякова оконфузилась на реалити-шоу, не угадав лидера сборной Украины

Певица не знает одного из лучших украинских футболистов в истории.
Вчера, 22:00
Ольга Полякова на благотворительном матче Шахтера / instagram.com/polyakovamusic
Ольга Полякова на благотворительном матче Шахтера / instagram.com/polyakovamusic

Несколько дней назад вышел четвертый выпуск нового сезона развлекательного шоу "Хто сверху?".

Одним из раундов программы, в которой соревнуются мужчины и женщины, участники должны были угадать "Кто я?".

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Украинская певица и телеведущая Ольга Полякова представила женскую команду в раунде. Девушка должна была угадать капитана сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко, однако не справилась с этой задачей.

Примечательно, что после раунда, когда Полякова увидела Ярмоленко, она выдала перл: "Кто это такой, бл**ь?".

"Извините, господин Андрей, но я даже не знала, что вы есть на свете", - добавила певица.

Ранее сообщалось, что жена Икарди расплакалась на реалити-шоу, признавшись, что борется с тяжелой болезнью.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко

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