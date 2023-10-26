Единственная возможность почувствовать себя в спортивном теле: украинская легкоатлетка снялась в юмористическом шоу

Юлия Левченко, кажется, осталась в восторге.

Юлия Левченко стала гостьей юмористического шоу Подкаты.

Суть передачи максимально проста, сначала парни, а потом девушки, стараются показать свой лучший подкат.

Ожидаемо, что в адрес Юлии мужчины использовали в основном шутки сексуального характера, хотя и не забывали, что перед ними профессиональная спортсменка. Левченко, судя по всему, шоу понравилось.

Напомним, что на последнем ЧЕ в Стамбуле Юлия не смогла показать достойный результат, заняв всего лишь пятое место. Лучший результат Левечнко в карьере - 2.02 м в 2019 году.

Также ранее сообщалось, что Анджелика Терлюга проиграла в полуфинале ЧМ из-за протеста оппонентки.

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