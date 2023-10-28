Колос - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 28.10.2023
В субботу, 28 октября, Колос примет на своем поле Динамо в 12-м туре украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины ковалевская команда обыграла Александрию (1:0), а Динамо минимально проиграло Днепру-1 (0:1).
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Матч состоится в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Динамо
Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Динамо будет доступна в этой новости 28 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.
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