Помер Артем Франков
На стало легендарного журналиста.
Сегодня, 00:55
На 54-м году жизни скончался главный редактор журнала Футбол Артем Вадимович Франков.
Легендарный спортивный журналист, на текстах которого выросло не одно поколение детей, не справился со вторым инсультом и умер в больнице.
Почивайте с миром, Артем Вадимович.
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