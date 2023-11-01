Помер Артем Франков

На 54-м году жизни скончался главный редактор журнала Футбол Артем Вадимович Франков.

Легендарный спортивный журналист, на текстах которого выросло не одно поколение детей, не справился со вторым инсультом и умер в больнице.

Почивайте с миром, Артем Вадимович.

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