Рух - Днепр-1 0:2: обзор матча и результат игры 01.11.2023

В среду, 1 ноября, Рух принимал на своем поле Днепр-1 в перенесенном матче пятого тура украинской Премьер-лиги.

Днепряне, занимавшие до этого поединка четвертое место в чемпионате и опережавшие львовскую команду на один бал, сумели увеличить отрыв, одержав победу со счетом 2:0.

Статистика матча Рух - Днепр-1 5-го тура чемпионата Украины

"Спортклубовцы" еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча. На 16-й минуте встречи гости вышли вперед усилиями Александра Филиппова, который результативно сыграл на добивании после того, как голкипер хозяев справился с ударом Алексея Гуцуляка. А спустя десять минут уже сам Филлипов ассистировал Александру Пихаленку, который вбежал в штрафную и переиграл вратаря.

Несмотря на все попытки львовской команды изменить счет во втором тайме, до финального свистка результат остался неизменным.

После этой победы Днепр-1 с 24 очками поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ. Рух, имея в своем активе 20 баллов, остался на пятой строчке.

Рух - Днепр-1 0:2

Голы: Филиппов, 16, Пихаленок, 26

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 11 - 6

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 4 - 1

Фолы: 15 - 21

Атаки: 109 - 92

Рух: Герета - Роман, Слюбик, Дидык, Сыч - Эдсон - Пастух, Сапуга (к) - Рунич (Квасница 53), Климчук (Соломон 75), Теслюк (Карабин 75).

Днепр-1: Кинарейкин - Мирошниченко, Сарапий, Сваток (к), Адамюк - Рубчинский (Горбунов 83), Бабенко - Леднев (Виктиньо 65), Пихаленок (Кравец 89), Гуцуляк - Филиппов.

Предупреждения: Теслюк, 33, Слюбик, 63 - Пихаленок, 21, Гуцуляк, 75, Мирошниченко, 84.

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