VBET Украина и ФК «Динамо» представили новую кампанию

Организатор азартных игр VBET Украина и официальный партнер футбольного клуба "Динамо" Киев презентует новую видеоработу в рамках коммуникационной программы "Объединенные футболом. Вместе сильнее".

Героями видео стали футболисты "Динамо": Георгий Бущан, Денис Попов, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Ванат.

Видео было отснято на официальной тренировочной базе клуба в Конча-Заспе под Киевом. Креативная команда стремилась визуализировать силу легендарного киевского "Динамо", дух соперничества, жажду победы и важность поддержки друг друга на поле.

Для VBET Украина ролик стал продолжением коммуникации "Объединенные футболом. Вместе сильнее". Совместно с партнером, компания выражает благодарность и уважение болельщикам и поклонникам футбола за поддержку и верность легендарному клубу. В видео соединили искусство футбола, безумные эмоции на поле, безграничную энергию болельщиков и настоящий дух единения. VBET Украина верит в команду и будущие победы славного клуба, добытые вместе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!