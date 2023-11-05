Минай - Ворскла: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 05.11.2023
В воскресенье, 5 ноября, Минай встретится на своем поле с Ворсклой в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины закарпатская команда сыграла вничью 0:0 с Вересом и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, а полтавский клуб также разошелся миром 2:2 с Металлистом 1925 и идет на девятой позиции.
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Матч состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Ворскла
Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Ворсклой будет доступна в этой новости 5 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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