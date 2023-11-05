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Металлист 1925 - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 05.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 11:40
Металлист 1925 - Черноморец: онлайн-трансляция матча / Металлист 1925
Металлист 1925 - Черноморец: онлайн-трансляция матча / Металлист 1925

В воскресенье, 5 ноября, Металлист 1925 встретится с Черноморцем в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины харьковская команда сыграла вничью 2:2 с Ворсклой и на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. Одесский клуб минувший тур пропускал из-за переноса матча с Шахтером. Сейчас "моряки" идут на шестом месте.

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Матч состоится на стадионе Левый берег в селе Гнедин Киевской области. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Черноморцем будет доступна в этой новости 5 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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