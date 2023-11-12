Кривбасс - Динамо: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.11.2023

В воскресенье, 12 ноября, Кривбасс примет на своем поле Динамо в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины криворожский клуб сыграл вничью 1:1 с лидером УПЛ Полесьем и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. "Бело-синие" еще под руководством Мирчи Луческу уступили дома 0:1 Шахтеру. После румынский специалист покинул занимаемую должность, а на игру с Кривбассом киевскую команду выведет уже Александр Шовковский. Сейчас Динамо идет на девятой позиции в чемпионате.

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Матч будет сыгран в Кривом Роге на стадионе Горняк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Динамо

Трансляция поединка чемпионата Украины между Кривбассом и Динамо будет доступна в этой новости 12 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на официальном YouTube-канале Кривбасса.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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