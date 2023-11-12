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Черноморец - Рух: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 12.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 11:50
Черноморец - Рух: онлайн-трансляция матча / ФК Черноморец
Черноморец - Рух: онлайн-трансляция матча / ФК Черноморец

В воскресенье, 12 ноября, Черноморец примет на своем поле Рух в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины одесский клуб уступил 1:2 Металлисту 1925 и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, а львовская команда сыграла вничью 2:2 с Оболонью и расположилась на пятой позиции.

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Матч состоится в Одессе на стадионе Черноморец. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Черноморец - Рух

Трансляция поединка чемпионата Украины между Черноморцем и Рухом будет доступна в этой новости 12 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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