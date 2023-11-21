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В Харькове создали петицию с предложением назвать улицу в честь Франкова

Журналист умер после перенесенного инсульта.
Сегодня, 18:37
Артем Франков / facebook
Артем Франков / facebook

Во вторник, 31 октября, на 54-м году жизни умер главный редактор журнала Футбол Артем Вадимович Франков.

На официальном сайте городского совета Харькова создали петицию с предложением назвать одну из улиц в честь журналиста.

Для того, чтобы рассмотрели петицию, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. Подписать может любой желающий.

Отметим, что Франков был известным журналистом родом из Харькова. Умер после перенесенного инсульта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Франков

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