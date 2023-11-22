Верес отреагировал на открытие в суде дела о банкротстве

Верес сделал заявление по поводу производства о банкротстве / НК Верес

Верес сделал заявление по поводу информации об открытии в суде производства о банкротстве.

На официальном сайте "красно-черных" заверили, что руководство не видит подобной угрозы для клуба.

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"Информация об открытии производства о банкротстве РНК Верес вызвала большую огласку в СМИ.

Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10:30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала.

Отметим, что руководство РНК ВЕРЕС не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области", - говорится в заявлении.

Напомним, что на данный момент Верес занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав восемь очков в 13 сыгранных матчах.

Ранее Верес официально объявил, что вице-президент клуба Вячеслав Шевчук покинул свою должность.

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