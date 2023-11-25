Ворскла - ЛНЗ 0:0: обзор матча и результат игры 25.11.2023

В субботу, 25 ноября, Ворскла в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги принимала на своем поле ЛНЗ.

Соседи по турнирной таблице провели равное противостояние, в котором ни одной из команд не удалось вырвать победу. Оба соперники на протяжении матча имели свои моменты, которые так и не смогли реализовать, завершив поединок нулевой ничьей.

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На данный момент Ворскла занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 19 очков. ЛНЗ идет на десятой позиции и отстает от полтавской команды на два балла.

Статистика матча Ворскла - ЛНЗ 15-го тура чемпионата Украины

Ворскла - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 7 - 6

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 4 - 8

Фолы: 7 - 15

Атаки: 102 - 107

Ворскла: Исенко - Корниенко, Павлюк, Пердута, Крупский - Челядин, Нестеренко - Наджееб (Юрченко, 74), Степанюк, Кане - Родригес (Павлюк, 87)

ЛНЗ: Пеньков - Норенков, Ковалев, Муравский - Пасич, Рыбалка, Стасюк (Банада, 87) - Олейник (Тищенко, 63), Бойко - Хобленко (Прядун, 87), Шестаков

Предупреждения: Крупский, 52, Нестеренко, 89 - Шестаков, 59, Норенков, 60.

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