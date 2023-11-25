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Ворскла - обладатель женского кубка Украины

Полтавский коллектив одолел в финале Кривбасс.
Сегодня, 17:22
ЖФК Ворскла / УАФ
ЖФК Ворскла / УАФ

В субботу, 25 ноября, состоялся финальный поединок за Кубок Украины среди женщин. В решающем матче футболистки Ворсклы встречались с Кривбассом.

Полтавский коллектив одержал уверенную победу со счетом 2:0, голами на 40 и 46 минутах отличилась Вероника Андрухив.

Отметим, в прошлом сезоне женская команды Ворсклы также становилась обладателем кубка.

Кривбасс – Ворскла 0:2
Голы: Андрухив, 40, 46

Кривбасс: 12. Дарья Келюшик, 99. Леся Ольхова, 2. Фату Кулибали, 20. Амариель Сонкенг, 22. Ольга Басанская, 98. Даяна Семкив (к), 33. Кристине Алексанян, 74. Махира-Али Элданбоуки, 88. Диана Белякова, 27. Синтия Мусунгу, 7. Виолетта Тян

Ворскла: 23. Екатерина Самсон, 4. Яна Котик, 5. Вероника Андрухив, 10. Яна Калинина (к), 11. Николь Козлова, 17. Екатерина Корсун, 16. Ирина Котяш, 19. Марина Шайнюк, 20. Ольга Осипян, 25. Анна Петрик, 29. Ирина Подольская

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла

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