Днепр-1 - Ворскла 1:2: обзор матча и результат игры 02.12.2023

Команда Виктора Скрипника смогла перевернуть ход встречи в свою пользу, несмотря на ранний пропущенный гол.

В субботу, 2 декабря, в Днепре программу второго игрового дня 16-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Днепр-1 и Ворскла.

Уже на третьей минуте счет матча был открыт. Александр Пихаленок выдал диагональную передачу из центрального круга прямо в штрафную площадь гостей, где неуверенно сыграл Илья Крупский.

Защитник полтавчан позволил Богдану Ледневу нанести удар в касание. Павел Исенко не успел подстраховать одноклубника, который к тому же упал в момент, когда еще можно было спасти ворота.

Источник: СК Днепр-1

После такого начала команда Виктора Скрипника включилась в игру, владея преимуществом, которое в итоге вылилось в забитый гол в середине тайма, когда Артем Челядин получил мяч и мощно пробил под Евгением Волынцом.

А под занавес тайма гости и вовсе вышли вперед, благодаря точному удару Фелипе Родригеса.

Во второй половине поединка игра пошла по совершенно другому сценарию. Теперь преимущество целиком и полностью было на стороне днепрян, которые за весь тайм нанесли 17 ударов по воротам, в то время как соперник сумел ответить лишь одним ударом.

Однако у подопечных Юрия Максимова была проблема с точностью, так как из 17 ударов лишь три попали в створ. Как итог, хозяева поля так и не смогли спасти ситуацию и потерпели поражение.

За счет победы Ворскла поднялась на седьмое место, имея в активе 22 очка, а Днепр-1 позволил Кривбассу, ранее победившему Александрию, вырваться на первое место, несмотря на равенство очков.

Статистика матча Днепр-1 - Ворскла 16-го тура УПЛ

Днепр-1 - Ворскла 1:2

Голы: Леднев, 3 - Челядин, 31 - Фелипе, 42.

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 20 - 8

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 8 - 8

Атаки: 120 - 65

Днепр-1: Волынец - Адамюк (Пасич, 60), Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев (Витиньо, 73) - Филиппов (Танчик, 60).

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу (Сантана, 90+3) - Скляр, Челядин (Бацула, 90+3), Фелипе, Юрченко (Корниенко, 73), Кане - Степанюк.

Предупреждения: Гуцуляк - Якубу.

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