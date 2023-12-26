iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Зари: Нам нужно исправить ситуацию после зимней паузы

Эдуардо Герреро подвел итоги первой части сезона и рассказал, что ему самому нужно изменить.
Сегодня, 11:37
Эдуардо Герреро / ФК Заря
Эдуардо Герреро / ФК Заря

В прошлом сезоне Заря в какой-то момент претендовала даже на чемпионство, однако в нынешнем сезоне луганский коллектив не вылазит из "подвала" таблицы УПЛ.

Несмотря на ужасную первую часть сезона, Эдуардо Герреро все равно остается лучшим бомбардиром команды. В интервью для официального сайта "черно-белых", панамец подвел итоги прошедшей части кампании.

"Конечно, мы не можем быть довольны тем, на каком месте находимся в турнирной таблице. Где-то это произошло, возможно, из-за частой смены тренеров, где-то, нам не хватало фарта. Но, конечно, нельзя искать причину в ком-то. Надо и на себя смотреть, на то, какой время от времени мы показывали уровень футбола".

"Во-первых: хотелось бы всегда забивать чаще. Я знаю, что могу играть лучше и сильнее помогать команде. Во-вторых: всегда есть место для прогресса, поэтому нужно работать и исправлять ситуацию весной".

Источник: Getty Images

Он также рассказал о неудачных выступлениях луганчан в Лиге конференций.

"Мы неплохо начали. Ничья с Гентом, потом победа над Брейдабликом. Одними из ключевых были встречи против Маккаби. У нас были шансы не проиграть и тогда можно было бы рассчитывать на выход из группы. Но два поражения подряд повлияли на это".

"К тому же мы должны были лучше выступить в Кубке Украины. С другой стороны – это уже дело прошлых дней. Надо хорошо подготовиться на сборах и исправить ситуацию после зимней паузы".

Напомним, что новичок высшего украинского дивизиона хочет вернуть в чемпионат бывшего форварда Зари, у которого не задалась карьера в Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск лига конференций

Статьи по теме

Официально: Скрипник покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925 Официально: Скрипник покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций: онлайн-трансляция
"Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона "Геннадий Владиславович, вы красавчик": Усик поздравил Полесье с завершением первой части сезона
Барселона намерена вернуть в клуб своего воспитанника Барселона намерена вернуть в клуб своего воспитанника
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа13:28
Барселона намерена вернуть в клуб своего воспитанника
Украина13:21
Представители Динамо, Зари и Ворсклы - среди самых опытных молодых игроков мира
Европа12:50
Тен Хаг: Фанаты разочаровались в Манчестер Юнайтед
Европа12:39
Бывший спортивный директор Милана может получить аналогичную должность в Роме
Европа12:14
Атлетико Мадрид намерен усилиться игроком Барселоны
Формула 112:08
Не дождетесь: легендарный конструктор Ред Булл не собирается уходить из Формулы 1
Украина11:37
Форвард Зари: Нам нужно исправить ситуацию после зимней паузы
Европа11:24
Беллингем - фаворит на Золотой Мяч 2024 по версии авторитетного издания
НБА10:58
Игрок Лейкерс пропустит еще два месяца из-за операции на колене
Европа10:46
Суд оштрафовал легендарного экс-голкипера Арсенала за странный поступок
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK