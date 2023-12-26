Форвард Зари: Нам нужно исправить ситуацию после зимней паузы

Эдуардо Герреро подвел итоги первой части сезона и рассказал, что ему самому нужно изменить.

В прошлом сезоне Заря в какой-то момент претендовала даже на чемпионство, однако в нынешнем сезоне луганский коллектив не вылазит из "подвала" таблицы УПЛ.

Несмотря на ужасную первую часть сезона, Эдуардо Герреро все равно остается лучшим бомбардиром команды. В интервью для официального сайта "черно-белых", панамец подвел итоги прошедшей части кампании.

"Конечно, мы не можем быть довольны тем, на каком месте находимся в турнирной таблице. Где-то это произошло, возможно, из-за частой смены тренеров, где-то, нам не хватало фарта. Но, конечно, нельзя искать причину в ком-то. Надо и на себя смотреть, на то, какой время от времени мы показывали уровень футбола".

"Во-первых: хотелось бы всегда забивать чаще. Я знаю, что могу играть лучше и сильнее помогать команде. Во-вторых: всегда есть место для прогресса, поэтому нужно работать и исправлять ситуацию весной".

Источник: Getty Images

Он также рассказал о неудачных выступлениях луганчан в Лиге конференций.

"Мы неплохо начали. Ничья с Гентом, потом победа над Брейдабликом. Одними из ключевых были встречи против Маккаби. У нас были шансы не проиграть и тогда можно было бы рассчитывать на выход из группы. Но два поражения подряд повлияли на это".

"К тому же мы должны были лучше выступить в Кубке Украины. С другой стороны – это уже дело прошлых дней. Надо хорошо подготовиться на сборах и исправить ситуацию после зимней паузы".

Напомним, что новичок высшего украинского дивизиона хочет вернуть в чемпионат бывшего форварда Зари, у которого не задалась карьера в Англии.

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