Новичок УПЛ интересуется экс-форвардом Зари - СМИ
Аллахьяр Саядманеш может оказаться в Полесье.
Полесье намерено усилить линию атаки в межсезонье.
Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб интересуется экс-форвардом Зари Аллахьяром Саядманешем. Новичок АПЛ хочет арендовать футболиста
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22-летний иранец принадлежит Халл Сити, однако, за "тигров" не имеет игровой практики и сыграл всего в 3 матчах, проведя на поле 21 минуту в сумме.
Transfermarkt оценивает Саядманеша в 2,5 млн евро. Его контракт с английским клубом истекает летом 2026 года.
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