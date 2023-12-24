iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок УПЛ интересуется экс-форвардом Зари - СМИ

Аллахьяр Саядманеш может оказаться в Полесье.
Вчера, 23:26
Аллахъяр Саядманеш / Getty Images
Аллахъяр Саядманеш / Getty Images

Полесье намерено усилить линию атаки в межсезонье.

Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб интересуется экс-форвардом Зари Аллахьяром Саядманешем. Новичок АПЛ хочет арендовать футболиста

Читай также: На игрока Полесья составили протокол за "неповиновение полицейскому или законному распоряжению" - журналист

22-летний иранец принадлежит Халл Сити, однако, за "тигров" не имеет игровой практики и сыграл всего в 3 матчах, проведя на поле 21 минуту в сумме.

Transfermarkt оценивает Саядманеша в 2,5 млн евро.  Его контракт с английским клубом истекает летом 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Полесье Аллахьяр Сайядманеш

Статьи по теме

Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ
На игрока Полесья составили протокол за "неповиновение полицейскому или законному распоряжению" - журналист На игрока Полесья составили протокол за "неповиновение полицейскому или законному распоряжению" - журналист
Тренер Зари - о разгроме Брейдаблика: Услышали от болельщиков слово "мужики" Тренер Зари - о разгроме Брейдаблика: Услышали от болельщиков слово "мужики"
Кривбасс - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Манчестер Сити усилится английским талантом
Европа00:30
Фенербахче и Галатасарай устроили скандал в соцсетях из-за спорного эпизода с Икарди
Вчера, 23:59
Европа23:59
Легенда Баварии: Кейн ценнее Левандовски
Европа23:26
Новичок УПЛ интересуется экс-форвардом Зари - СМИ
Бокс23:05
"Самое большое имя": Претендент на титул IBF выбрал соперника между Усиком и Фьюри
Европа22:59
Коваль - в пятерке лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы по количеству сейвов
Украина22:38
"Смог выполнить обещание": Легионер Шахтера сделал впечатляющий подарок своей матери
Европа22:21
Клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши интересуются украинским защитником - СМИ
Европа21:53
Почеттино высказался о дебютном голе многомиллионого новичка Челси
Бокс21:44
Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером после его поражения Паркеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK