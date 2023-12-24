Новичок УПЛ интересуется экс-форвардом Зари - СМИ

Аллахьяр Саядманеш может оказаться в Полесье.

Полесье намерено усилить линию атаки в межсезонье.

Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб интересуется экс-форвардом Зари Аллахьяром Саядманешем. Новичок АПЛ хочет арендовать футболиста

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22-летний иранец принадлежит Халл Сити, однако, за "тигров" не имеет игровой практики и сыграл всего в 3 матчах, проведя на поле 21 минуту в сумме.

Transfermarkt оценивает Саядманеша в 2,5 млн евро. Его контракт с английским клубом истекает летом 2026 года.

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