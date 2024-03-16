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Вице-президент Кривбасса: Допуск болельщиков - наш ответ рашистам

В клубе считают присутствие фанатов на трибунах необходимостью.
Сегодня, 00:30
Артем Гагарин / facebook.com/gagarintema
Артем Гагарин / facebook.com/gagarintema

Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин подтвердил, что матч между его командой и Колосом пройдет с болельщиками.

Напомним, 16 марта на стадионе Гирнык в Кривом Роге состоится поединок 21-го тура УПЛ между Кривбассом и Колосом.

Гагарин заявил, что присутствие болельщиков на трибунах сейчас очень важно, как для команды, так и для самих людей. Сейчас клуб работает над обеспечением безопасности.

"Это футбол, и он должен быть с болельщиками. Конечно, мы работаем над тем, чтобы все меры безопасности, как и на предыдущем домашнем матче, были выполнены. Работа проходит в штатном режиме. Все понимают, что играть без зрителей – неправильно. Сейчас, это как наш ответ, месседж рашистам, что нас так просто не сломить.

Да и забирать у людей хоть какие-то положительные эмоции на фоне тяжелой ситуации в Украине у нас нет морального права. Кривбасс с первых дней после возобновления чемпионата находится в Кривом Роге: мы здесь живем и тренируемся. Слоган "Мы одной смелости" – это не просто слова. Мы играем в футбол, нас поддерживают болельщики и мы вместе приближаем нашу Победу", - сказал Гагарин в интервью.

Ранее также сообщалось, что матч Черноморец - Верес пройдет без болельщиков.

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