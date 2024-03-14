Матч Черноморец - Верес пройдет без зрителей: решение о допуске болельщиков отменено

Ближайший поединок УПЛ в Одессе состоится при пустых трибунах из-за повышенного уровня опасности.

Черноморец официально объявил, что свой ближайший домашний матч 21-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса проведет при пустых трибунах.

"Моряки" сообщили, что недавнее разрешение на присутствие болельщиков на стадионе было отменено, а Одесская военная администрация уведомила клуб о запрете проведения поединка со зрителями.

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"Футбольный клуб Черноморец вынужден сообщить, что ближайший домашний матч УПЛ в Одессе будет сыгран при пустых трибунах. Накануне руководство ФК получило уведомление от ОВА о запрете проведения игры со зрителями. Причина ясна - повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные меры ради сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для Черноморца является большим приоритетом", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что матч Черноморец - Верес состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 15:30 по киевскому времени.

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