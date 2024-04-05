Игроки и работники еще одного клуба УПЛ получили бронь от мобилизации
Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, согласно которому футбольный клуб Кривбасс признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Об этом говорится в соответствующем указе ведомства.
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Таким образом, футболисты, тренерский штаб и другие работники криворожского клуба получат бронь от мобилизации.
Отметим, что такой же статус среди клубов украинской Премьер-лиги имеют Шахтер, Динамо, Оболонь и Днепр-1.
На данный момент Кривбасс с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество набранных баллов с лидирующим Шахтером, но сыграв на два матча больше.
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