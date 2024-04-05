Игроки и работники еще одного клуба УПЛ получили бронь от мобилизации

Кривбасс признан критически важной организацией во время войны.

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало указ, согласно которому футбольный клуб Кривбасс признается критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом говорится в соответствующем указе ведомства.

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Таким образом, футболисты, тренерский штаб и другие работники криворожского клуба получат бронь от мобилизации.

Отметим, что такой же статус среди клубов украинской Премьер-лиги имеют Шахтер, Динамо, Оболонь и Днепр-1.

На данный момент Кривбасс с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество набранных баллов с лидирующим Шахтером, но сыграв на два матча больше.

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