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Кривбасс - Металлист 1925 3:0: обзор матча и результат игры 28.04.2024

Криворожская команда еще в первом тайме сделала результат в матче с аутсайдером чемпионата.
Сегодня, 20:30
Кривбасс обыграл Металлист 1925 / ФК Кривбасс
Кривбасс обыграл Металлист 1925 / ФК Кривбасс

В воскресенье, 28 апреля, Кривбасс принимал на своем поле Металлист 1925 в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Юрия Вернидуба еще в первом тайме решили все вопросы в противостоянии с аутсайдером чемпионата, одержав в итоге разгромную победу со счетом 3:0.

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Уже на пятой минуте поединка Максим Задерака вывел Кривбасс вперед, получив передачу в центре штрафной и точно пробив с разворота.

Ближе к концу первого тайма криворожцы довели свое преимущество до разгромного, дважды отличившись с интервалом в пять минут. Сначала Артур Микитишин на 38-й минуте замкнул головой подачу на дальнюю штангу с правого фланга от Дениса Кузика, а после Максим Лунев результативно откликнулся на прострел во вратарскую. Во второй половине встречи счет остался неизменным.

На данный момент Кривбасс с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 расположился на последней строчке, имея 19 баллов.

Статистика матча Кривбасс - Металлист 1925 26-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Металлист 1925 3:0

Голы: Задерака, 5, Микитишин, 38, Лунев, 43

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 9 - 1
Угловые: 6 - 6
Фолы: 11 - 13
Атаки: 115 - 142

Кривбасс: Маханьков - Бандейра (Понедельник, 71), Сантини, Стецьков (Бескоровайный, 70), Дибанго - Бизимана, Хомченовский - Д. Кузик (Твердохлиб, 78), Лунев (По, 77), Микитишин (Кожушко, 64)

Металлист 1925: Мозиль - Жичиков (Безуглый, 39), Имереков, Фарина, Капинус - Обиная (Вачиберадзе, 72) - Юсов, Гармаш - Юрченко - Фримпонг (Борячук, 79), Сидоров (Бычек, 79)

Предупреждения: Жичиков, 27, Имереков, 55, Капинус, 87.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины Металлист 1925 Украинская Премьер-лига

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