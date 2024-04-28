Колос - Александрия 0:0: обзор матча и результат игры 28.04.2024

В воскресенье, 28 апреля, Колос принимал на своем поле Александрию в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники поддержали почин игрового дня от Зари и Оболони и также завершили свое противостояние нулевой ничьей.

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После безрезультатного первого тайма, даже без единого удара в створ ворот с обеих сторон, команды активизировались после середины второй половины встречи, но в итоге так и не смогли реализовать свои моменты.

На данный момент Колос с 29 очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, а Александрия с 26 баллами идет на 12-й позиции.

Статистика матча Колос - Александрия 26-го тура чемпионата Украины

Колос - Александрия 0:0

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 6 - 4

Удары в створ: 1 - 1

Угловые: 4 - 6

Фолы: 6 - 13

Атаки: 68 - 78

Колос: Фесюн - Бурда, Бондаренко, Чорноморец, Емец - Милько - Ильин (Цуриков, 89), Демченко, Ориховский (Паулаускас, 88), Топалов (Велетень, 74) - Безбородько (Рангел, 46)

Александрия: Шевченко - Копина, Логинов (Билошевский, 9, Кравченко, 78), Кампуш, Мартынюк - Калюжный, Михайленко, Ковалец (Смирный, 62) - Калитвинцев, Кулаков (Погорилый, 61), Костышин (Джевани, 62)

Предупреждения: Безбородько, 43 - Кампуш, 19.

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