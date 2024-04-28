Заря - Оболонь 0:0: обзор матча и результат игры 28.04.2024

Никто так и не смог нанести решающий удар, который принес бы его команде три очка.

В воскресенье, 28 апреля, в Киеве на Арене Левый берег прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Заря и Оболонь.

Команды продолжают вести борьбу за сохранение прописки и до начала встречи их разделяли всего пять очков. А потому у обеих сторон была веская причина побеждать.

В первом тайме луганчане и киевляне не могли похвастаться хорошей точностью - всего один удар в створ на две команды.

После перерыва ситуация изменилась, но не настолько хорошо, как хотелось бы. При этом инициативу перехватили подопечные Валерия Иващенко, которые ближе к концу поединка прижали соперника к его воротам.

Однако командам не хватило всего игрового времени, чтобы определить победителя - матч завершился нулевой ничьей.

Заря упустила возможность догнать по очкам Черноморец, который идет девятым. В итоге "черно-белые" остались одиннадцатыми, набрав 27 очков. Оболонь продолжает идти в зоне стыковых матчей: 13-е место и 22 балла.

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Статистика матча Заря - Оболонь 26-го тура УПЛ

Заря - Оболонь 0:0

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 9 - 15

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 6 - 12

Атаки: 69 - 69

Заря: Турбаевский - Бутко, Джордан, Батагов, Вантух - Башич (Мишнев, 79), Хахлев (Дришлюк, 62), Яцик (Горбач, 46) - Кирюханцев (Жуниньо, 62), Герреро, Антюх (Мичин, 62).

Оболонь: Федоривский - Лукьянчук (Суханов, 72), Карась, Дубко, Осман (Нагиев, 72) - Чернов (Прокопенко, 55), Черненко, Мороз (Косовский, 60), Грисьо (Мединский, 46) - Краснопир, Тарануха.

Предупреждение: Башич.

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