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Пушич и Поттер - кандидаты на место Слота в Фейеноорде

Нынешний наставник Шахтера попал на радар своего бывшего работодателя.
Сегодня, 21:13
Марино Пушич / Getty Images
Марино Пушич / Getty Images

Аякс некоторое время пытается убедить экс-тренера Челси Грэма Поттера возглавить команду, но пока что безуспешно. Этим намерен воспользоваться Фейеноорд.

Как сообщает Voetbalzone со ссылкой на De Telegraaf, существует вероятность, что Поттер согласится на работу в Роттердаме, так как Фейеноорд находится в лучшем состоянии, чем Аякс, и лучше организован.

По мнению английского наставника, аяксиды сейчас не представляют собой клуб, у которого все на 100% в порядке. То же самое было и в случае с Челси, поэтому Поттер хочет, чтобы его следующий клуб кардинально отличался от того, что он застал в Лондоне.

Если же вариант с Поттером не сработает, Фейеноорд переключится на главного тренера Шахтера Марино Пушича, который до украинского периода своей карьеры работал ассистентом Слота в Роттердаме.

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Считается, что война в Украине может повлиять на решение 52-летнего наставника "горняков", чья семья живет в Нидерландах. Стоит отметить, что его сын играет за одну из молодежных команд роттердамцев.

Напомним, что место главного тренера Фейеноорда освободится, так как Арне Слот должен заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле.

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