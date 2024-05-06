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Днепр-1 - Кривбасс: онлайн-трансляция матча УПЛ 06.05.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 13:00
Кривбасс - Днепр-1 / УПЛ
Кривбасс - Днепр-1 / УПЛ

В понедельник, 6 мая, в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между Днепром-1 и Кривбассом.

Днепряне проходят через сложный период: в последних пяти матчах они заработали лишь четыре очка - под угрозой оказалось их место в зоне еврокубков. К томуже недавно Юрий Максимов объявил, что если его команда не обыграет Кривбасс, он подаст в отставку.

У криворожцев все куда лучше. Подопечные Юрия Вернидуба уже гарантировали себе место в еврокубках, а математически они пока что даже сохраняют шансы на Лигу чемпионов.

В матче первого круга победу завоевал Кривбасс со счетом 3:0.

Матч будет сыгран в Днепре на Днепр-Арене. Стартовый свисток поединка прозвучит в 13:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Кривбассом будет доступна в этой новости 6 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2, а также YouTube-канале FootballHub.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами всех матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины онлайн-трансляция СК Днепр-1

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