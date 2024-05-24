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ЛНЗ - Ворскла 1:0: обзор матча и результат игры 01.05.2024

В последнем поединке сезона команды ожидаемо выдали не самую впечатляющую игру.
Сегодня, 17:48
ЛНЗ Черкассы / УПЛ
ЛНЗ Черкассы / УПЛ

В пятницу, 24 мая, на Центральном стадионе в Черкассах программу последнего, 30-го тура Украинской Премьер-лиги открывали местный ЛНЗ и полтавская Ворскла.

Лига специально вынесла данную встречу на отдельный день, так как в этом противостоянии ничего не решалось.

Команды ни на что не претендуют: ЛНЗ абсолютно точно останется на седьмом месте, а Ворскла может разве что опуститься вниз, но не в зону вылета или переходных матчей.

Поэтому и сценарий поединка просматривался задолго до его начала. Но, к счастью, в игре был забит хотя бы один гол.

На 16-й минуте Оливье Тиль стал автором единственного взятия ворот, принеся тем самым хозяевам поля минимальную победу и закрыв сезон для обеих сторон.

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Статистика матча ЛНЗ - Ворскла 30-го тура УПЛ

ЛНЗ - Ворскла 1:0
Гол: Тиль, 16.

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 5 - 7
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 68 - 63

ЛНЗ: Самойленко - Пасич, Муравский, Салиху, Каплиенко (Стасюк, 70) - Тиль (Шестаков, 70), Яшари, Бойко - Наумец (Олейник, 56), Молло (Прядун, 76), Соареш (Тищенко, 70).

Ворскла: Домолега - Пердута, Рамирес (Островский, 80), Хрипчук (Толи, 67), Бацула - Павлюк, Челядин (Скляр, 46), Крупский, Глущенко, Мякушко (Кане, 46) - Ковталюк (Родригес, 67).

Предупреждения: Самойленко - Павлюк, Глущенко.

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