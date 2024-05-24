Ингулец - Карпаты 2:1: обзор матча и результат игры 24.05.2024

В пятницу, 24 мая, состоялся матч последнего тура группы повышения в классе Первой лиги Украины, в котором сошлись лидеры чемпионата, Ингулец и Карпаты.

Перед стартов поединка львовяне опережали своего оппонента на одно очко. Это значит, что для завоевания чемпионства им было достаточно набрать одно очко. И в определенный момент матча у них были на это все шансы.

Хотя хозяева поля быстро вышли вперед, благодаря голу Артема Ситало, "зелено-белые" так же быстро отыгрались - результативный удар организовал Максим Чех.

Большая часть поединка прошла при ничейном счете, что не устраивало команду Владислава Лупашко, которая настраивалась на то, чтобы вырвать у соперника первое место.

И ей это удалось! Уже в добавленное время Сергей Панасенко принес своей команде победу и золотые медали Первой лиги.

По итогам турнира Ингулец и Карпаты напрямую вышли в Украинскую Премьер-лигу, а Левый берег и Эпицентр сыграют в переходных матчах.

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Ингулец - Карпаты 2:1

Голы: Ситало, 9, Панасенко, 90+1 - Чех, 20.

Ингулец: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад (Гаджук, 19), Пятов (Панасенко, 71), Козак (Резепов, 73), Белоцерковец, Ситало.

Карпаты: Кожухар, Сакив, Векляк, Бабогло, Козик, Чех, Клименко (Рябов, 64), Костенко (Джаред, 64), Полегенько (Подлепенец, 59), Чачуа, Невес (Демченко, 78).

Предупреждения: Шершень, Гаджук, Ситало, Квасов, Малыш - Клименко, Рябов.

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