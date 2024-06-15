Василий Кобин - новый главный тренер Ингульца

Бывший игрок сборной Украины возглавил команду, которая вернулась в УПЛ.

Ингулец в своих социальных сетях объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Василий Кобин.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на три года.

Кобин сменил на посту наставника Владислава Лупашко, который покинул команду из Петрового в начале июня. Впоследствии Лупашко присоединился к Карпатам.

Ранее Кобин дважды работал главным тренером Миная: с 19 июня 2019 года по 24 марта 2021 года и с 15 июня 2021 года по 29 сентября 2021 года.

Затем он присоединился к харьковскому Металлисту в качестве спортивного директора. Эту должность он покинул в конце мая этого года.

Напомним, что Ингулец в следующем сезоне будет выступать в УПЛ: новая команда Кобина обыграла Карпаты в последнем туре Первой лиги, за счет чего она вырвала у львовян первое место.

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