iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря - Александрия 1:2: обзор матча и результат игры 17.08.2024

Команда Руслана Ротаня на старте чемпионата выиграла два матча из двух.
Сегодня, 15:38
Александрия / ФК Александрия
Александрия / ФК Александрия

В субботу, 17 августа, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошел матч третьего тура УПЛ между Зарей и Александрией.

К этой встрече команды подходили с максимумом набранных очков, а потому в этот день кто-то должен был понести первые потери.

В первом тайме обе стороны были активными практически в равно степени, но забить удалось только подопечным Руслана Ротаня.

На 23-й минуте Безерра получил мяч на входе в штрафную, после чего нанес удар в дальний угол, с которым не справился Никита Турбаевский.

А спустя девять минут Кирилл Ковалец красиво исполнил штрафной удар, пробив под стенкой. Однако затем автор гола получил повреждение и на второй тайм он не вышел.

А там "черно-белым" удалось быстро отыграть один мяч: Игорь Кирюханцев исполнил угловой, а Джордан мощным ударом головой поразил ближнюю "девятку".

Луганчане продолжили усиливать давление на соперника в попытках отыграться. Но за практически всю вторую половину они так и не смогли спастись, несмотря на все моменты, которые они создали.

Таким образом Александрия выиграла и второй свой матч, догнав по очкам Зарю, которая впервые в новом сезоне ушла с поля в роли побежденной.

Статистика матча Заря - Александрия третьего тура УПЛ

Заря - Александрия 1:2
Голы: Джордан, 51 - Безерра, 23, Ковалец, 32.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 13 - 8

Заря: Турбаевский - Тронтель, Нваэзе (Кораблин, 64), Джордан, Вантух (Жуниньо, 46) - Яцык, Мичин (Дрышлюк, 46), Башич - Кирюханцев (Вакула, 65), Герреро (Горбач, 78), Антюх.

Александрия: Ермаков - Кравченко (Кампос, 71), Копина, Шабанов, Мартынюк - Ковалец (Смирный, 46), Калюжный, Шостак (Мишнев, 66) - Юезерра, Филиппов (Погорилый, 85), Шулянский (Костышин, 71).

Предупреждения: Нваэзе, Дрышлюк - Калюжный.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Заря Луганск

Статьи по теме

УПЛ: Александрия обыграла Зарю, Полесье - Ингулец, Карпаты - Динамо УПЛ: Александрия обыграла Зарю, Полесье - Ингулец, Карпаты - Динамо
Динамо Киев: "Бело-синие" встретятся с Зальцбургом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо Киев: "Бело-синие" встретятся с Зальцбургом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Одноклубник Миколенко установил необычный антирекорд АПЛ Одноклубник Миколенко установил необычный антирекорд АПЛ
ПСЖ надолго потерял форварда в первом же матче сезона ПСЖ надолго потерял форварда в первом же матче сезона
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи Арсенала, Эвертона, Милана, поединок Валенсии и Барселоны, игры в УПЛ
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа18:18
ПСЖ надолго потерял форварда в первом же матче сезона
Европа18:09
Милан подписал французского полузащитника
Украина18:06
ЛНЗ подписал очередного легионера
Европа17:52
Милнер побил рекорд легенды Манчестер Юнайтед
Европа17:34
Полузащитник аутсайдера АПЛ получил страшную травму в поединке против Борнмута Забарного
Украина17:26
Ингулец сумел удержать ничью в матче против Полесья
Украина17:23
Тренер Зари объяснил поражение от Александрии в УПЛ: Спасибо команде за то, что сражались до конца
Европа17:05
Слот - второй тренер Ливерпуля в эру АПЛ, дебютировавший с победы
Киберспорт17:02
Новая команда Зинченко дважды выбила NaVi из квалификации PGL Wallachia
Европа16:59
Совладелец Ипсвича ушел с матча из-за концерта - после этого команда пропустила от Ливерпуля дважды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK