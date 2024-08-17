Заря - Александрия 1:2: обзор матча и результат игры 17.08.2024

Команда Руслана Ротаня на старте чемпионата выиграла два матча из двух.

В субботу, 17 августа, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошел матч третьего тура УПЛ между Зарей и Александрией.

К этой встрече команды подходили с максимумом набранных очков, а потому в этот день кто-то должен был понести первые потери.

В первом тайме обе стороны были активными практически в равно степени, но забить удалось только подопечным Руслана Ротаня.

На 23-й минуте Безерра получил мяч на входе в штрафную, после чего нанес удар в дальний угол, с которым не справился Никита Турбаевский.

А спустя девять минут Кирилл Ковалец красиво исполнил штрафной удар, пробив под стенкой. Однако затем автор гола получил повреждение и на второй тайм он не вышел.

А там "черно-белым" удалось быстро отыграть один мяч: Игорь Кирюханцев исполнил угловой, а Джордан мощным ударом головой поразил ближнюю "девятку".

Луганчане продолжили усиливать давление на соперника в попытках отыграться. Но за практически всю вторую половину они так и не смогли спастись, несмотря на все моменты, которые они создали.

Таким образом Александрия выиграла и второй свой матч, догнав по очкам Зарю, которая впервые в новом сезоне ушла с поля в роли побежденной.

Статистика матча Заря - Александрия третьего тура УПЛ

Заря - Александрия 1:2

Голы: Джордан, 51 - Безерра, 23, Ковалец, 32.

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 13 - 8

Заря: Турбаевский - Тронтель, Нваэзе (Кораблин, 64), Джордан, Вантух (Жуниньо, 46) - Яцык, Мичин (Дрышлюк, 46), Башич - Кирюханцев (Вакула, 65), Герреро (Горбач, 78), Антюх.

Александрия: Ермаков - Кравченко (Кампос, 71), Копина, Шабанов, Мартынюк - Ковалец (Смирный, 46), Калюжный, Шостак (Мишнев, 66) - Юезерра, Филиппов (Погорилый, 85), Шулянский (Костышин, 71).

Предупреждения: Нваэзе, Дрышлюк - Калюжный.

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