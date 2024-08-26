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ЛНЗ - Карпаты 2:1: обзор матча и результат игры 26.08.2024

Черкасский коллектив после четырех туров идет среди лидеров чемпионата Украины.
Сегодня, 21:01
ЛНЗ - Карпаты / ФК Карпаты Львов
ЛНЗ - Карпаты / ФК Карпаты Львов

В понедельник, 26 августа, в Черкассах в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ принимал Карпаты.

В средине первого тайма львовяне вышли вперед после того, как Амбросий Чачуа нанес точный удар с линии штрафной площади.

Однако после перерыва хозяева поля перехватили инициативу, что позволило им перевернуть ход игры.

Сначала Геннадий Пасич классным обводящим ударом поразил дальний угол, а затем Мухаррем Яшари реализовал момент после передачи Моло Бессала.

За счет победы ЛНЗ стал одним из лидеров чемпионата, набрав 9 очков из 12 возможных. Карпаты в свою очередь потерпели второе поражение подряд, имея в своем активе четыре балла.

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Статистика матча ЛНЗ - Карпаты четвертого тура УПЛ

ЛНЗ - Карпаты 2:1
Голы: Пасич, 61, Яшари, 77 - Чачуа, 34.

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 5 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 10
Атаки: 70 - 76

ЛНЗ: Кучеренко - Салиху, Дайко, Муравский - Путря, Ноникашвили (Бойко, 73), Тиль (Олейник, 83), Пасич - Яшари, Бессала (Наумец, 90+1), Авагимян (Момо, 46).

Карпаты: Кемкин - Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко - Очеретько (Шах, 65), Альварес, Чачуа (Кузык, 75) - Подлепенец (Костенко, 75), Невес (Устименко, 65), Стенио (Клименко, 57).

Предупреждения: Бессала, Кучеренко, Тиль, Яшари.

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