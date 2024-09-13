УАФ утвердила алгоритм действий в случае снятия команды с чемпионата после плей-офф
В пятницу, 13 сентября, состоялась заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором были внесены изменения в регламент на случай снятия команды с чемпионата после проведения плей-офф за место в высшем дивизионе.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Исполком принял решение:
1. Утвердить изменения в Регламент Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025, а именно - п. 10.6 ч. 10 ст. 5 в следующей редакции:
- 10.6 В случае снятия команды с соревнований УПЛ после проведения матчей этапа плей-офф, но к началу нового сезона действуют следующие положения:
- 10.6.1. Право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая 13-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ и проигравшая в матчах плей-офф;
- 10.6.2. Если команда, занявшая 13-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ, победила в матчах плей-офф, то право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ и проигравшая в матчах плей-офф;
- 10.6.3. Если в матчах плей-офф победили команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице УПЛ, то право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая третье место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ. Если команда, занявшая третье место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ, не имеет возможности участвовать в соревнованиях УПЛ, то право участия получает команда, занявшая четвертое место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ.
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2. Утвердить изменения в Регламент Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025, а именно - добавить п. 10.7 и п. 10.8 ч. 10 ст. 5 в следующей редакции:
- 10.7. В случае снятия двух команд с соревнований УПЛ после проведения матчей этапа плей-офф, но к началу нового сезона право участия в соревнованиях УПЛ будут иметь команды, проигравшие в матчах плей-офф за выход в УПЛ;
- 10.8. В случае возникновения не предусмотренных настоящим регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ.
Напомним, что перед началом сезона-2024/25 с чемпионата снялся Днепр-1. Для его замены в УПЛ было принято решение организовать турнир на выбывание между 15 и 16 местами высшего дивизиона и третьей и четвертой командами Первой лиги, победителем из которого вышел Левый Берег.
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