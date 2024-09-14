iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец - Ингулец 1:0 результат и обзор матча УПЛ

Одесский коллектив добыл минимальную победу.
Сегодня, 14:58
Черноморец / ФК Черноморец
Черноморец / ФК Черноморец

В субботу, 14 сентября, Черноморец на своем поле принимал Ингулец в рамках шестого тура чемпионата Украины.

На протяжении долгого времени команды не могли отличиться голом, пока игра не перешла в компенсированное время ко второму тайму.

Сначала в составе гостей удалился Мельничук, который получил две желтые карточки за пару минут.

Затем Пшеничнюк стал автором победного гола, который был забит на 90+5 минуте. Футболист забил ударом через себя.

Читай также: УПЛ: Ингулец - Черноморец, Заря - Динамо, Шахтер - Карпаты

В турнирной таблице УПЛ Черноморец имеет на своем счету шесть очков за шесть туров. У Ингульца три балла за шесть матчей.

Статистика матча Черноморец - Ингулец 6-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Ингулец 1:0
Гол: Пшеничнюк, 90+5

Черноморец: Рудько - Бутко, Лацабидзе (Габелок, 46), Скиба, Кисель - Васильев (Нето, 46), Белошевский, Сигеев (Пшеничнюк, 78) - Кайо, Попов (Хобленко, 62), Петряк (Янаков, 62).

Ингулец: Паламарчук - Дубилей, Шершень, Малыш, Мельничук - Белоцерковец, Пятов, Волохатый (Резепов, 77), Богунов (Кисленко, 46, Ситало, 89) - Сад (Лисняк, 67), Козак (Мысык, 89).

Предупреждения: Мельничук.

На 90+3-й минуте был удален Максим Мельничук (Ингулец) (второе предупреждение). 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Азербайджана: Леклер взял поул, Пиастри и Сайнс - в тройке Гран-при Азербайджана: Леклер взял поул, Пиастри и Сайнс - в тройке
Форвард новичка АПЛ установил антирекорд лиги Форвард новичка АПЛ установил антирекорд лиги
Отраженный пенальти Онана и дебютный гол де Лигта: Ман Юнайтед разгромил новичка АПЛ Отраженный пенальти Онана и дебютный гол де Лигта: Ман Юнайтед разгромил новичка АПЛ
Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи МЮ, Ливерпуля, Челси, Реала, Ювентуса, Милана, Баварии и поединки в УПЛ
просмотров

Последние новости

Формула 117:12
Гран-при Азербайджана: Леклер взял поул, Пиастри и Сайнс - в тройке
Европа16:59
Форвард новичка АПЛ установил антирекорд лиги
Европа16:31
Отраженный пенальти Онана и дебютный гол де Лигта: Ман Юнайтед разгромил новичка АПЛ
Европа15:59
Именитый южноамериканский тренер установил рекорд Ла Лиги
Украина15:45
Экс-тренер Динамо - о трансфере Пиханьонка: Достаточно умный и технический футболист
Европа15:26
Палкин высказался о будущем Судакова, который не покинул Шахтер летом
Игровые15:15
Косенко озвучил задачу Украины на ЧМ-2024 по футзалу: Хотим себя показать
Украина14:58
Черноморец в безумной концовке вырвал победу у Ингульца
Европа14:40
Тен Хаг поддержал Каземиро: У каждого может быть плохой день на работе
Киберспорт14:22
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей fnatic - MOUZ, Complexity - Astralis
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK