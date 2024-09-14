Черноморец - Ингулец 1:0 результат и обзор матча УПЛ
В субботу, 14 сентября, Черноморец на своем поле принимал Ингулец в рамках шестого тура чемпионата Украины.
На протяжении долгого времени команды не могли отличиться голом, пока игра не перешла в компенсированное время ко второму тайму.
Сначала в составе гостей удалился Мельничук, который получил две желтые карточки за пару минут.
Затем Пшеничнюк стал автором победного гола, который был забит на 90+5 минуте. Футболист забил ударом через себя.
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В турнирной таблице УПЛ Черноморец имеет на своем счету шесть очков за шесть туров. У Ингульца три балла за шесть матчей.
Статистика матча Черноморец - Ингулец 6-го тура чемпионата Украины
Черноморец - Ингулец 1:0
Гол: Пшеничнюк, 90+5
Черноморец: Рудько - Бутко, Лацабидзе (Габелок, 46), Скиба, Кисель - Васильев (Нето, 46), Белошевский, Сигеев (Пшеничнюк, 78) - Кайо, Попов (Хобленко, 62), Петряк (Янаков, 62).
Ингулец: Паламарчук - Дубилей, Шершень, Малыш, Мельничук - Белоцерковец, Пятов, Волохатый (Резепов, 77), Богунов (Кисленко, 46, Ситало, 89) - Сад (Лисняк, 67), Козак (Мысык, 89).
Предупреждения: Мельничук.
На 90+3-й минуте был удален Максим Мельничук (Ингулец) (второе предупреждение).
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