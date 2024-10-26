Александрия - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 26.10.2024
В субботу, 26 октября, программу одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги подхватили Александрия и Ингулец.
Практически все самые интересные события состоялись по ходу первого тайма.
На 17-й минуте Артем Шабанов головой сбросил мяч на дальнюю штангу после подачи со штрафного. Безерра также ударом головой в касание поразил дальний угол ворот соперника.
Но спустя всего четыре минуты гости восстановили паритет. Это Александру Пятову удался удар слету с острого угла.
Вскоре команда Руслана Ротаня снова вышла вперед, когда Дмитрий Мишнев мощным ударом с отскоком от перекладины вколотил мяч в сетку.
В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота Ингульца за игру рукой. Но Алексей Паламарчук в третьем матче подряд отбил 11-метровый удар, который в этом случае исполнял Александр Филиппов.
Это не помешало Александрии победить со счетом 2:1 и выйти на первое место таблицы чемпионата Украины, обойдя Динамо на одно очко. В воскресенье, 27 октября, киевляне постараются вернуться на вершину по итогам встречи с Шахтером.
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Ингулец в свою очередь продолжает занимать последнюю строчку таблицы, имея всего пять очков - столько же и у Оболони, у которой еще есть игра с Карпатами.
Статистика матча Александрия - Ингулец 11-го тура УПЛ
Александрия - Ингулец 2:1
Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 - Пятов, 21.
На 66-й минуте Александр Филиппов не реализовал пенальти (вратарь).
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 5 - 12
Александрия: Ермаков - Кравченко (Копина, 88), Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный, Ковалец (Козак, 46), Мишнев (Смирный, 69) - Жуниор, Филиппов (Кулаков, 75), Безерра (Беляев, 88).
Ингулец: Паламарчук - Сидоренко, Шершень, Виливальд, Мысык (Резепов, 73) - Волохатый, Пятов (Лисняк, 81), Белоцерковец, Сад (Козыренко, 68), Могильный (Пушкарев, 68) - Ситало (Кисленко, 73).
Предупреждение: Шабанов.
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