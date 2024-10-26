Александрия - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 26.10.2024

Команда Руслана Ротаня останется там как минимум до матча Динамо и Шахтера.

В субботу, 26 октября, программу одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги подхватили Александрия и Ингулец.

Практически все самые интересные события состоялись по ходу первого тайма.

На 17-й минуте Артем Шабанов головой сбросил мяч на дальнюю штангу после подачи со штрафного. Безерра также ударом головой в касание поразил дальний угол ворот соперника.

Но спустя всего четыре минуты гости восстановили паритет. Это Александру Пятову удался удар слету с острого угла.

Вскоре команда Руслана Ротаня снова вышла вперед, когда Дмитрий Мишнев мощным ударом с отскоком от перекладины вколотил мяч в сетку.

В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота Ингульца за игру рукой. Но Алексей Паламарчук в третьем матче подряд отбил 11-метровый удар, который в этом случае исполнял Александр Филиппов.

Это не помешало Александрии победить со счетом 2:1 и выйти на первое место таблицы чемпионата Украины, обойдя Динамо на одно очко. В воскресенье, 27 октября, киевляне постараются вернуться на вершину по итогам встречи с Шахтером.

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Ингулец в свою очередь продолжает занимать последнюю строчку таблицы, имея всего пять очков - столько же и у Оболони, у которой еще есть игра с Карпатами.

Статистика матча Александрия - Ингулец 11-го тура УПЛ

Александрия - Ингулец 2:1

Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 - Пятов, 21.

На 66-й минуте Александр Филиппов не реализовал пенальти (вратарь).

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 18 - 6

Удары в створ: 10 - 3

Фолы: 5 - 12

Александрия: Ермаков - Кравченко (Копина, 88), Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный, Ковалец (Козак, 46), Мишнев (Смирный, 69) - Жуниор, Филиппов (Кулаков, 75), Безерра (Беляев, 88).

Ингулец: Паламарчук - Сидоренко, Шершень, Виливальд, Мысык (Резепов, 73) - Волохатый, Пятов (Лисняк, 81), Белоцерковец, Сад (Козыренко, 68), Могильный (Пушкарев, 68) - Ситало (Кисленко, 73).

Предупреждение: Шабанов.

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