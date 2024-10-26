iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Александрия - Ингулец 2:1: обзор матча и результат игры 26.10.2024

Команда Руслана Ротаня останется там как минимум до матча Динамо и Шахтера.
Сегодня, 15:00
Александрия - Ингулец / ФК Александрия
Александрия - Ингулец / ФК Александрия

В субботу, 26 октября, программу одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги подхватили Александрия и Ингулец.

Практически все самые интересные события состоялись по ходу первого тайма.

На 17-й минуте Артем Шабанов головой сбросил мяч на дальнюю штангу после подачи со штрафного. Безерра также ударом головой в касание поразил дальний угол ворот соперника.

Но спустя всего четыре минуты гости восстановили паритет. Это Александру Пятову удался удар слету с острого угла.

Вскоре команда Руслана Ротаня снова вышла вперед, когда Дмитрий Мишнев мощным ударом с отскоком от перекладины вколотил мяч в сетку.

В середине второго тайма судья назначил пенальти в ворота Ингульца за игру рукой. Но Алексей Паламарчук в третьем матче подряд отбил 11-метровый удар, который в этом случае исполнял Александр Филиппов.

Это не помешало Александрии победить со счетом 2:1 и выйти на первое место таблицы чемпионата Украины, обойдя Динамо на одно очко. В воскресенье, 27 октября, киевляне постараются вернуться на вершину по итогам встречи с Шахтером.

Читай также: Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Ингулец в свою очередь продолжает занимать последнюю строчку таблицы, имея всего пять очков - столько же и у Оболони, у которой еще есть игра с Карпатами.

Статистика матча Александрия - Ингулец 11-го тура УПЛ

Александрия - Ингулец 2:1
Голы: Безерра, 17, Мишнев, 29 - Пятов, 21.

На 66-й минуте Александр Филиппов не реализовал пенальти (вратарь).

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 10 - 3
Фолы: 5 - 12

Александрия: Ермаков - Кравченко (Копина, 88), Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный, Ковалец (Козак, 46), Мишнев (Смирный, 69) - Жуниор, Филиппов (Кулаков, 75), Безерра (Беляев, 88).

Ингулец: Паламарчук - Сидоренко, Шершень, Виливальд, Мысык (Резепов, 73) - Волохатый, Пятов (Лисняк, 81), Белоцерковец, Сад (Козыренко, 68), Могильный (Пушкарев, 68) - Ситало (Кисленко, 73).

Предупреждение: Шабанов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Ингулец

Статьи по теме

Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед
УПЛ: Ингулец не остановил Александрию, Кривбасс - ЛНЗ, Карпаты - Оболонь УПЛ: Ингулец не остановил Александрию, Кривбасс - ЛНЗ, Карпаты - Оболонь
Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ
Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча
Довбик забил, а Рома нанесла Динамо третье поражение в Лиге Европы: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ
Украина18:30
Апанащенко стала первым игроком сборной Украины со 150 матчами за команду
Европа18:30
Боруссия Дортмунд неожиданно проиграла аутсайдеру Бундеслиги
Украина18:10
Ингулец обновил клубный антирекорд серии без побед
Европа17:59
Наполи не без проблем одолел аутсайдера Серии А благодаря голу своего капитана
Формула 117:54
Руководитель Макларен заявил, что Норрис и Пиастри точно останутся в команде
Европа17:25
Ребров поздравил Довбика с голом в ворота Динамо
Другие страны17:23
Сборная Саудовской Аравии может вернуть своего бывшего тренера
Европа16:57
"С Сити такого не произойдет": Гвардиола подколол Манчестер Юнайтед, говоря о своем уходе
Европа16:50
Экс-тренер Реала может потерять работу уже в ближайшее время
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK