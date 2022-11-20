Англии могут запретить надевать капитанскую повязку, связанную с ЛГБТК+ сообществом

К тому же представители Туманного Альбиона продолжат традицию вставать на одно колено перед началом матча.

На чемпионате мира-2022 может прогреметь скандал, связанный с капитанскими повязками. ФИФА попросила, чтобы капитаны всех команд надевали различные повязки, продвигая такие социальные сообщения, как #SaveThePlanet, #ProtectChildren, #EducationForAll и #BeActive.

Англия и Уэльс планировали надевать радужные повязки с надписью #OneLove, продвигающую тему ЛГБТ+ сообщества. Футбольная ассоциация сообщила ФИФА о своих планах еще в сентябре, но ответа так и не получила.

Сейчас же стало известно, что игроки, которые наденут такие повязки, могут столкнуться с моментальным предупреждением, как только начнется поединок, сообщает The Guardian.

Харри Кейн, капитан англичан, заявил о желании надеть именно эту повязку на матч против Ирана.

"Мы ясно дали понять, как команда, персонал и организация, что мы хотим носить эту повязку", — сказал форвард на пресс-конференции. "Я знаю, что Ассоциация ведет переговоры с ФИФА, и я уверен, что к завтрашнему матчу они примут решение".

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Англичане также подтвердили свои намерения становиться на одно колено перед началом поединка.

Президент Немецкой федерации футбола (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что Германия готова быть оштрафованной, если Мануэль Нойер наденет радужную повязку в матче против Японии. Однако DFB обеспокоена тем, что Нойер может получить за это желтую карточку.

Тем временем капитан Нидерландов Вирджин ван Дейк заявил, что он также наденет повязку #OneLove, даже если это приведет к получению предупреждения.