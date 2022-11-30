Австралия - Дания: смотреть онлайн-трансляцию огненного матча

В среду, 30 ноября, в рамках заключительного тура групповой стадии сыграют сборные Австралии и Дании.

В первых турах команды не смогли набрать максимум очков - у Австралии три балла, а у Дании один балл. Предстоящий поединок решит, кто же сможет пробиться в плей-офф чемпионата мира.

Познакомиться ближе со сборной Австралии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австралия - Дания

Трансляция матча ЧМ-2022 между сборными Австралии и Дании будет доступна в этой новости 30 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по киевскому времени.

Австралия выйдет в плей-офф, если победит или сыграет вничью с Данией, а Тунис не выигрывает в своем матче. В свою очередь, датчане должны побеждать Австралию и надеяться на не результативность Туниса, который играет с Францией.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Дании

Отметим, что в этой же группе играют команды Франции и Туниса. Французская сборная уже вышла в плей-офф, а от Тунису нужно побеждать Францию ​​и надеяться, что в параллельном матче: а) произойдет ничья; б) Дания победит с худшей разницей, чем сам Тунис.