Мбаппе не хочет выходить на игру против Туниса

Килиан Мбаппе и Антуан Гризман начнут матч против Туниса на скамейке запасных. Поскольку Франция уже гарантировала себе выход в плей-офф, Дешам решил сберечь своих главных звезд.

Но Мбаппе сам сказал главному тренеру, что не хочет играть против Туниса, об этом сообщает издание L’Equipe. Хотя, конечно, Дешам может выпустить 23-летнего игрока на замену.

Еще более интересным делает эту ситуацию то, что вчера сообщалось, что Килиан почувствовал небольшой дискомфорт в голеностопе, но все равно хочет сыграть против Туниса. Якобы звездный форвард желает побить рекорд Жюста Фонтена по голам на мундиале.

Следить за матчем Тунис - Франция вы можете на нашем сайте. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.