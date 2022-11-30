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Брэйтуэйт: Дания - серьезный претендент на победу на чемпионате мира

Форвард уверен, что у команды есть все необходимые качества.
Сегодня, 16:58
Мартин Брэйтуэйт / Getty Images
Мартин Брэйтуэйт / Getty Images

Форвард датской сборной поделился своими мыслями по поводу нынешнего состояния своей команды. По мнению Мартина Брэйтуэйта, у сборной Дании есть все для того, чтобы побороться за титул чемпионов мира.

"Иногда датский менталитет таков: мы очень скромны, мы слишком скромны. Нам, датчанам, чего-то не хватало: не то чтобы самомнения, скорее уверенности в себе, чтобы пойти и достичь цели.

Ментальность игроков и болельщиков изменилась: появилась вера в то, что мы действительно можем сделать это, что мы действительно сильны", - рассказал Брейтуэйт в интервью для The Guardian.

Форвард отметил, что теперь не только болельщики ждут побед, но и сами игроки стали увереннее в себе. После побед на Евро и в Лиге Наций сборная готова наконец-то взять большой трофей. И именно скромность и тяжелый труд делают Данию серьезным претендентом на звание чемпионов мира.

"Я много раз представлял, что держу трофей. Надеюсь, что это станет реальностью. Я видел фотографии 1992 года. Я хотел бы быть в команде, которая сделала то же самое, а если это чемпионат мира, то даже лучше", - сказал Брейтуэйт. В завершении, вспомнив победу сборной Дании на Евро-92.

Напомним, что в рамках третьего тура ЧМ-2022 Дания сыграет с Австралией. Брейтуэйту и партнерам нужно получать три очка для выхода в плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Дании Мартин Брэйтуэйт

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