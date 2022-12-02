Суарес: ФИФА всегда против нас

В рамках третьего тура группового этапа Уругвай победил Гану.

Несмотря на это, "селесте" все равно не вышли из группы.

Форвард команды Луис Суарес заявил, что ФИФА действовало против его команды.

Люди в ФИФА и Комитете арбитров должны дать объяснения, на чем они основывают свое решение о назначении невероятных пенальти, которые назначаются, и мы не получили два сегодня.

Это не оправдание, но мы также должны реагировать на этот недостаток сил. После игры я хотел увидеть своих детей, а люди из ФИФА сказали мне "нет", когда игрок сборной Франции был со своими детьми на скамейке запасных". Кажется, что у Уругвая должно быть больше власти, ФИФА всегда против Уругвая", - заявил Суарес

Напомним, Уругвай занял третье место из-за победы Южной Кореи над Португалией.