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Мбаппе - лучший бомбардир финалов ЧМ

Француз обошел Пеле и Зидана.
Сегодня, 19:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В Катаре на стадионе Лусаил сборные Аргентины и Франции играют абсолютно безумный матч в рамках финала чемпионата мира, выдавая один камбэк за другим.

При счете 3:3 хет-триком со стороны Франции отметился Килиан Мбаппе и тем самым побил рекорд Пеле и Зидана по голам в финале.

Теперь француз занимает первое место среди лучших бомбардиров финалов ЧМ, имея в своем активе четыре гола. Второе место с тремя мячами делят между собой Зинедин Зидан, Пеле, Джефф Херст и Вава.

Следить за завершением главного матча года вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Килиан Мбаппе

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