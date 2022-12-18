Мбаппе - лучший бомбардир финалов ЧМ

В Катаре на стадионе Лусаил сборные Аргентины и Франции играют абсолютно безумный матч в рамках финала чемпионата мира, выдавая один камбэк за другим.

При счете 3:3 хет-триком со стороны Франции отметился Килиан Мбаппе и тем самым побил рекорд Пеле и Зидана по голам в финале.

Теперь француз занимает первое место среди лучших бомбардиров финалов ЧМ, имея в своем активе четыре гола. Второе место с тремя мячами делят между собой Зинедин Зидан, Пеле, Джефф Херст и Вава.

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