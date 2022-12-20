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Ливерпуль предложит большую сумму за звезду ЧМ-22

"Красные" готовы заплатить более чем в четыре раза рыночной стоимости.
Сегодня, 13:47
Софьян Амрабат
Софьян Амрабат

Английский Ливерпуль серьезно заинтересован в усилении центра поля.

Кроме Джуда Беллингема, который в шорт-листе мерсисайдцев значится главной целью есть еще несколько кандидатов 

Одним из них является звезда сенсационного Марокко Софьян Амрабат.

По сообщению итальянских СМИ, за футболиста Фиорентины "красные" готовы заплатить 45 млн евро. Потенциальные детали сделки между игроком и клубом пока неизвестны.

Амрабату сейчас 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.


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