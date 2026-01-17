iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Не присоединится к сборной на Олимпиаде. Стало известно о травме шведского форварда

Выбыл из строя перед Олимпиадой.
Сегодня, 11:26       Автор: Валентина Чорноштан
Лео Карлссон / Getty Images
Лео Карлссон / Getty Images

Лео Карлссон получил травму бедра во время тренировки.

По данным Sportsnet, Карлссон в понедельник, 12 января, досрочно покинул тренировку. Однако во вторник он участвовал в утренней раскатке, но в матче против Даллас Старз не сыграл.

Отмечается, что у форварда Анахайма закрытое повреждение мягких тканей: подкожная ткань отделяется от подлежащей фасции, повреждаются сосуды и лимфатические пути, а жидкость скапливается в замкнутом пространстве между двумя слоями.

Теперь он пропустит 3–5 недель и, скорее всего, не примет участия в Олимпиаде, которая начнётся 6 февраля.

К слову, сборная Канады также лишилась своего ключевого форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа15:36
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины
Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
Европа14:54
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ
Европа14:52
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд
Теннис14:30
Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open
Теннис14:26
Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого
Европа14:11
Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе Ноттингема
НХЛ13:57
Капитан Детройта поднялся в десятку голеадоров клуба
Бокс13:46
Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом
Формула 113:29
Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK