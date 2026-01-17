Не присоединится к сборной на Олимпиаде. Стало известно о травме шведского форварда

Выбыл из строя перед Олимпиадой.

Лео Карлссон получил травму бедра во время тренировки.

По данным Sportsnet, Карлссон в понедельник, 12 января, досрочно покинул тренировку. Однако во вторник он участвовал в утренней раскатке, но в матче против Даллас Старз не сыграл.

Отмечается, что у форварда Анахайма закрытое повреждение мягких тканей: подкожная ткань отделяется от подлежащей фасции, повреждаются сосуды и лимфатические пути, а жидкость скапливается в замкнутом пространстве между двумя слоями.

Теперь он пропустит 3–5 недель и, скорее всего, не примет участия в Олимпиаде, которая начнётся 6 февраля.

К слову, сборная Канады также лишилась своего ключевого форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!