Сборная Канады лишилась ключевого форварда перед Олимпиадой

Выбыл после столкновения с защитником Филадельфии.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Брэйден Пойнт / Getty Images
Брэйден Пойнт / Getty Images

Брэйден Пойнт получил травму в матче против Филадельфии.

Форвард Тампы-Бэй получил повреждение во время гола в ворота Флайерс: во втором периоде он отправил шайбу, и в этот момент на его ногу завалился защитник Кэмерон Йорк.

После этого эпизода Пойнт больше не появился на льду. До травмы он провел около 5 минут и успел нанести 5 бросков по воротам Филадельфии.

Добавим, что форвард является участником состава сборной Канады на Олимпиаде-2026 и из-за травмы может пропустить участие в турнире.

Видеообзор матча Тампа-Бэй против Флайерс, а также других матчей вы можете посмотреть на нашем сайте.

