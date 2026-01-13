Сборная Канады лишилась ключевого форварда перед Олимпиадой

Брэйден Пойнт получил травму в матче против Филадельфии.

Форвард Тампы-Бэй получил повреждение во время гола в ворота Флайерс: во втором периоде он отправил шайбу, и в этот момент на его ногу завалился защитник Кэмерон Йорк.

После этого эпизода Пойнт больше не появился на льду. До травмы он провел около 5 минут и успел нанести 5 бросков по воротам Филадельфии.

Добавим, что форвард является участником состава сборной Канады на Олимпиаде-2026 и из-за травмы может пропустить участие в турнире.

Видеообзор матча Тампа-Бэй против Флайерс, а также других матчей вы можете посмотреть на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!