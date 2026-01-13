iSport.ua
НХЛ: Рейнджерс уступили Сиэтлу, Нью-Джерси победил Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:59       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 13 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 13 января

Баффало – Флорида – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Детройт – Каролина – 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

Рейнджерс – Сиэтл – 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Филадельфия – Тампа-Бэй – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Монреаль – Ванкувер – 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Миннесота – Нью-Джерси – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Чикаго – Эдмонтон – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Лос-Анджелес – Даллас – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Колорадо – Торонто – 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

 

