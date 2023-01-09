НХЛ: Вашингтон победил Коламбус, Бостон разгромил Анахайм
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны восемь матчей.
Виннипег – Ванкувер – 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Коннор (Дюбуа, Элерс), 2:0 – 9 Коннор (Дюбуа, Стенлунд), 2:1 – 16 Миллер (Кузьменко, Петтерссон), 2:2 – 18 Студника (Джошуа, Шенн), 3:2 – 24 Элерс (Дюбуа, Диллон), 4:2 – 26 Баррон (Диллон, Лаури), 4:3 – 28 Хорват (Бир, Миллер), 4:4 – 30 Дрис (Гарланд, Миллер), 5:4 – 39 Йонссон Фьяллби (Пионк, Ганье), 6:4 – 46 Демело (Сэмберг, Йонссон Фьяллби), 7:4 – 54 Коннор (Дюбуа, Элерс)
Даллас – Флорида – 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 17 Робертсон (Сутер, Павелски), 2:0 – 31 Лундквист (Сутер, Джонстон), 2:1 – 33 Верхэге (Ткачак, Монтур), 3:1 – 34 Линделль (Делландреа, Бенн), 4:1 – 45 Робертсон (Миллер), 5:1 – 56 Хейсканен
Вашингтон – Коламбус – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – 3 Густафссон (Хэтэуэй, Дауд)
Филадельфия – Торонто – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 10 Йернкрук (Тимминс, Марнер), 0:2 – 18 Астон-Риз (Хольмберг), 1:2 – 19 Конекны, 1:3 – 28 Тимминс (Таварес, Марнер), 2:3 – 29 Делорье (Браун), 2:4 – 31 Лильегрен (Йернкрук), 2:5 – 33 Таварес (Йернкрук), 2:6 – 54 Мэттьюс (Марнер, Таварес)
Миннесота – Сент-Луис – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 – 9 Саад (Парайко, Нейборс), 0:2 – 55 Шенн (Саад), 0:3 – 60 Шенн (Парайко, Бучневич)
Чикаго – Калгари – 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 3 Райхел (Джонс), 1:1 – 9 Линдхольм (Андерссон, Тоффоли), 2:1 – 11 Блэкуэлл (Джонсон, Лафферти), 2:2 – 22 Юбердо (Лучич), 3:2 – 22 Курашев (Доми, Райхел), 3:3 – 30 Кадри (Тоффоли, Линдхольм), 4:3 – 62 Доми (Маккейб, Райхел)
Аризона – Питтсбург – 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 6 Хэйтон (Шмалц, Келлер), 1:1 – 26 Генцел (Рутта, Кросби), 1:2 – 30 Генцел (Кросби, Раст), 1:3 – 51 Цукер (Жозеф, Малкин), 1:4 – 59 Картер
Анахайм – Бостон – 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 4 Пастрняк (Заха, Крейчи), 0:2 – 10 Крейчи (Заха, Пастрняк), 1:2 – 17 Зеграс (Ватрано, Строум), 1:3 – 32 Пастрняк (Бержерон), 1:4 – 33 Пастрняк (Крейчи, Гжельчик), 1:5 – 47 Маршанд (Койл, Фредерик), 1:6 – 52 Линдхольм, 1:7 – 57 Койл (Холл, Гжельчик)