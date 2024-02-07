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Ярмоленко заявил о желании сыграть на Олимпийских играх

Украинец отдал должное тому, кто достиг исторического результата.
Сегодня, 12:04
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко поделилися мнением по поводу участия сборной Украины на Олимпиаде в Париже.

По словам футболиста, он хотел бы сыграть на турнире, но выступать должны там те, кто достиг этого исторического результата.

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"Интересный вопрос. Конечно, мне хочется. Не буду лгать. Но с другой стороны, я понимаю, что на Олимпиаде должны играть ребята, которые добыли эту возможность для нашей страны. 

Есть главный тренер, который решает, кого брать, какой должен быть состав. Конечно, мне было бы интересно, но по справедливости должны играть те ребята, которые заслужили выход на Олимпиаду", - сказал Ярмоленко в интревью YouTube-каналу ВДИНАМО.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Команда имеет возможность заявить троих игроков, чей возраст превышает 23 года.

Ранее сообшалось, что Довбик вошел в пятерку лучших украинцев по количеству голов в топ-чемпионатах.

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