Довбик вошел в пятерку лучших украинцев по количеству голов в топ-чемпионатах
Форвард опередил Андрея Ярмоленко.
В рамках 21 тура чемпионата Испании Жирона встречается с Севильей.
Украинец Артем Довбик оформил хет-трик, забив свои 12, 13 и 14 голы в Ла Лиге соответственно.
Благодаря этому форвард обогнал Андрея Ярмоленко по количеству голов в топ-чемпионатах, войдя по этому показателю в пятерку лучших среди представителей Украины.
Возглавляет данный рейтинг Андрей Шевченко с 136 голами в Серии А и АПЛ.
Пятерка лучших украинцев по количеству голов в топ-чемпионатах
- Андрей Шевченко (Милан и Челси) - 136
- Андрей Воронин (Фортуна, Герта, Байер, Ливерпуль, Майнц, Боруссия Менхенгладбах) - 53
- Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа) - 26
- Александр Заваров (Ювентус, Нанси) - 17
- Артем Довбик (Жирона) - 14
Отметим, что у упомянутого Ярмоленко 11 голов за Боруссию Дортмунд и Вест Хэм.
Напомним, хэт-трик Довбика - самый быстрый для украинцев в топ-5 чемпионатах.
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