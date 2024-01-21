Довбик вошел в пятерку лучших украинцев по количеству голов в топ-чемпионатах

В рамках 21 тура чемпионата Испании Жирона встречается с Севильей.

Украинец Артем Довбик оформил хет-трик, забив свои 12, 13 и 14 голы в Ла Лиге соответственно.

Благодаря этому форвард обогнал Андрея Ярмоленко по количеству голов в топ-чемпионатах, войдя по этому показателю в пятерку лучших среди представителей Украины.

Возглавляет данный рейтинг Андрей Шевченко с 136 голами в Серии А и АПЛ.

Пятерка лучших украинцев по количеству голов в топ-чемпионатах

Андрей Шевченко (Милан и Челси) - 136 Андрей Воронин (Фортуна, Герта, Байер, Ливерпуль, Майнц, Боруссия Менхенгладбах) - 53 Руслан Малиновский (Аталанта, Марсель, Дженоа) - 26 Александр Заваров (Ювентус, Нанси) - 17 Артем Довбик (Жирона) - 14

Отметим, что у упомянутого Ярмоленко 11 голов за Боруссию Дортмунд и Вест Хэм.

Напомним, хэт-трик Довбика - самый быстрый для украинцев в топ-5 чемпионатах.

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