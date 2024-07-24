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"Очень достойный соперник": Наставник сборной Украины U-19 высказался о предстоящем матче с Францией

Дмитрий Михайленко считает, что соперник в полуфинале Евро до 19 лет имеет индивидуально сильный состав.
Вчера, 23:23

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о предстоящем поединке против Франции в полуфинале Евро до 19 лет.

По словам специалиста, к счастью, игроков с травмами у нашей команды нет.

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"Все хорошо, все готовы сыграть в полуфинале. К счастью, травмированных в команде нет. Есть уставшие, но травмированных - нет, и это хороший знак.

Что касается дисквалифицированных игроков, то это очень трудно, что три футболиста пропускают матч, но у нас есть хорошие исполнители, которые их заменят. Все готовы брать на себя ответственность, все мотивированы и хотят играть. А со стартовым составом мы определимся уже завтра".

Также Михайленко отметил, что Франция имеет индивидуально сильных игроков.

"Франция - очень достойный соперник, очень индивидуально сильные футболисты, которые играют с высокой интенсивностью. Мы должны быть готовы к высоким скоростям. Важно не проиграть единоборства один в один. У них может не быть наигранных комбинаций или паттернов, но у них очень легко проходят атаки через центр за счет индивидуального мастерства игроков. Мы должны быть постоянно готовы подстраховывать своего партнера.

У Франции очень сильная группа атаки: нападающие, быстрые вингеры. И тренеры их меняют. Мне кажется, там нет основных игроков как таковых - они все высокого уровня. Ребята играют по 45-55 минут, один меняет другого, поэтому они и не уставшие. Очень качественные центральные полузащитники - Бенама, Атангана", - резюмировал Дмитрий Станиславович.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Михайленко Украина U-19

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